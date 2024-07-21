Хикмет Гаджиев: Баку предлагает Еревану согласовать основные принципы отношений до полномасштабного мирного договора

Азербайджан предлагает Армении согласовать основные принципы добрососедских отношений еще до заключения полномасштабного мирного договора.
Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам.
"Еще в 2021 году в качестве промежуточного варианта мы предложили Армении согласовать основополагающие принципы. Согласование этих принципов может заложить добрососедские отношения между нашими странами",- сказал Х.Гаджиев.
Отвечая на вопрос журналистов, помощник президента также отметил, что оснований для существования Минской группы ОБСЕ нет.
"Азербайджан предложил армянской стороне совместно обратиться к ОБСЕ по поводу прекращения деятельности Минской группы ОБСЕ. В ее наличии нет никакой необходимости. Потому что если нет конфликта, то какие могут быть основания для того, чтобы оставалась МГ ОБСЕ?",- сказал Х.Гаджиев.