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    Баку посетят экс-президенты пяти стран

    На форуме выслушают мнение молодежи касательно происходящих в мире процессов

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Для участия в Глобальном форуме молодых лидеров в Баку прибудут бывшие президенты ряда стран, премьер-министры, общественные и государственные деятели. 

    Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, здесь примут участие бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев, бывший руководитель Сербии Борис Тадич, экс-президент Хорватии Иво Йосипович, бывший глава Латвии Валдис Затлерс, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия, бывший президент Израиля Далиа Ицик, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин, зкс-министр иностранных дел Турции Хикмет Четин.    

    На форум приглашены около 20-ти высокопоставленных гостей, в том числе влиятельные общественно-политические деятели и руководители крупных корпораций. 

    На проводимых в рамках мероприятий панельных заседаниях и групповых обсуждениях молодые лидеры в форме интерактивного диалога обсудят с бывшими главами государств различные темы. Бывшие главы государств и правительств, опытные общественно-политические деятели поделятся своим опытом, выскажут свои предложения и рекомендации по поводу беспокоящих мир глобальных проблем. В то же время коснутся интересующих молодежь тем, связанных с происходящими в мире процессами, международными отношениями, региональными проблемами, ответят на вопросы. 

    Отметим, что на форуме ожидается участие представителей престижных мировых вузов, молодых предпринимателей и ведущих молодых лидеров и исследователей из около 80-ти стран мира.

    Форум пройдет 21-24 августа при содействии Госкомитета по работе с диаспорой и организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви. 

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