О нас
Report Georgia
Аудио новости

Баку и Тбилиси станут городами-побратимами

Баку и Тбилиси станут городами-побратимами Промышленные города Азербайджана и Грузии Сумгайыт и Рустави стали городами-побратимами в 1952 году
Внешняя политика
17 марта 2021 г. 17:44
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами

Столица Азербайджана - Баку, побратается с Тбилиси (Грузия).

Как сообщает грузинское бюро Report, инициатива принадлежит посольству Азербайджана в Грузии.

Близится к завершению работа над меморандумом об установлении побратимских отношений между Баку и Тбилиси.

Заместитель мэра Тбилиси Андрия Басилая отметил, что мэрия очень заинтересована в том, чтобы столица Грузии вышла на качественно новый уровень отношений с Баку, центральным городом дружественного и братского государства - Азербайджана.

Отметим, что Баку и Тбилиси являются городами-партнерами с 1997 года. Промышленные города Азербайджана и Грузии Сумгайыт и Рустави стали городами-побратимами в 1952 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Baku, Tbilisi to become twin cities
Версия на азербайджанском языке Bakı Tbilisi ilə qardaşlaşacaq - EKSKLÜZİV

Новости партнеров

Другие новости из категории

Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
17 марта 2021 г. 18:35
Президент Азербайджана поздравил Томаса Баха
Президент Азербайджана поздравил Томаса Баха
17 марта 2021 г. 17:14
Посол: AZAL и пакистанские авиалинии скоро начнут совершать прямые рейсы
Посол: AZAL и пакистанские авиалинии скоро начнут совершать прямые рейсы
17 марта 2021 г. 17:10
Помощник президента: Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО
Помощник президента: Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО
17 марта 2021 г. 15:09
Глава МИД: Азербайджан будет рад увидеть участие словацких компаний в восстановлении Карабаха
Глава МИД: Азербайджан будет рад увидеть участие словацких компаний в восстановлении Карабаха
17 марта 2021 г. 14:33
Глава МИД:  Азербайджан и Словакию связывает высокий уровень политического диалога
Глава МИД:  Азербайджан и Словакию связывает высокий уровень политического диалога
17 марта 2021 г. 14:21
Ильхам Алиев принял министра иностранных и европейских дел Словакии
Ильхам Алиев принял министра иностранных и европейских дел Словакии
17 марта 2021 г. 13:50
Глава МИД Азербайджана: Высоко оцениваем политический диалог со Словакией
Глава МИД Азербайджана: Высоко оцениваем политический диалог со Словакией
17 марта 2021 г. 13:40
Посол Пакистана: Отношения с Азербайджаном для нас - приоритет
Посол Пакистана: Отношения с Азербайджаном для нас - приоритет
17 марта 2021 г. 13:16
Посол: Пакистанские компании заинтересованы в инвестировании в Азербайджан
Посол: Пакистанские компании заинтересованы в инвестировании в Азербайджан
17 марта 2021 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi