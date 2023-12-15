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Баку и Москва продолжат взаимодействие в рамках молодежного сотрудничества

Баку и Москва продолжат взаимодействие в рамках молодежного сотрудничества Подписан "Основной план действий по реализации молодежного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией на 2024 год".
Внешняя политика
15 декабря 2023 г. 23:23
Баку и Москва продолжат взаимодействие в рамках молодежного сотрудничества

Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Минобрнауки РФ подписали план действий по реализации молодежного сотрудничества на 2024 год.

Как сообщает Report, документ был подписан на 4-м заседании совместной рабочей группы в Баку.

С азербайджанской стороны в заседании приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, представители Министерства иностранных дел, Молодежного фонда, руководители неправительственных организаций, с российской - заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, официальные лица Администрации президента, а также руководители неправительственных организаций.

Российские официальные лица встретились с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым и обменялись мнениями по различным аспектам молодежной политики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Rusiya arasında 2024-cü il üçün gənclər əməkdaşlığı ilə bağlı fəaliyyət planı imzalanıb

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