Баку и Кабул обсудили взаимодействие в сфере разминирования и ЧС

Глава Национального управления по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Афганистана Нуреддин Тураби провел встречу с послом Азербайджана в Кабуле Ильхамом Мамедовым.

Как передает Report, об этом сообщают афганские СМИ.

Отмечается, что стороны обсудили возможные направления сотрудничества в сфере управления при стихийных бедствиях, разминирования, взаимодействия по инфраструктурным проектам, а также вопросы политического и гуманитарного характера и ряд смежных тем.