    Баку и Кабул обсудили взаимодействие в сфере разминирования и ЧС

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 15:59
    Баку и Кабул обсудили взаимодействие в сфере разминирования и ЧС

    Глава Национального управления по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Афганистана Нуреддин Тураби провел встречу с послом Азербайджана в Кабуле Ильхамом Мамедовым.

    Как передает Report, об этом сообщают афганские СМИ.

    Отмечается, что стороны обсудили возможные направления сотрудничества в сфере управления при стихийных бедствиях, разминирования, взаимодействия по инфраструктурным проектам, а также вопросы политического и гуманитарного характера и ряд смежных тем.

    Bakı ilə Kabul minatəmizləmə və fövqəladə hallar sahəsində qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edib
    Baku, Kabul mull interaction in mine clearance, emergency situations

