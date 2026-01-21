Баку и Кабул обсудили взаимодействие в сфере разминирования и ЧС
Внешняя политика
- 21 января, 2026
- 15:59
Глава Национального управления по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Афганистана Нуреддин Тураби провел встречу с послом Азербайджана в Кабуле Ильхамом Мамедовым.
Как передает Report, об этом сообщают афганские СМИ.
Отмечается, что стороны обсудили возможные направления сотрудничества в сфере управления при стихийных бедствиях, разминирования, взаимодействия по инфраструктурным проектам, а также вопросы политического и гуманитарного характера и ряд смежных тем.
