İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakı ilə Kabul minatəmizləmə və fövqəladə hallar sahəsində qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 21 yanvar, 2026
    • 16:19
    Bakı ilə Kabul minatəmizləmə və fövqəladə hallar sahəsində qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edib

    Əfqanıstanın Fövqəladə Hallara Hazırlığın Təmin Edilməsi üzrə Milli İdarəsinin rəhbəri Nurəddin Turabi Azərbaycanın Kabildəki səfiri İlham Məmmədovla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əfqanıstan KİV-i məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, tərəflər təbii fəlakətlərin idarə olunması, minatəmizləmə və infrastruktur layihələri üzrə qarşılıqlı fəaliyyət sahəsində mümkün əməkdaşlıq istiqamətlərini, eləcə də siyasi və humanitar xarakterli məsələləri müzakirə ediblər.

    Əfqanıstan İlham Məmmədov Kabil Azərbaycan
    Баку и Кабул обсудили взаимодействие в сфере разминирования и ЧС
    Baku, Kabul mull interaction in mine clearance, emergency situations

    Son xəbərlər

    16:39

    Tramp İsveçrədədir

    Digər ölkələr
    16:28

    ANAMA Xankəndiyə köçən sakinlərə maarifləndirmə tədbiri keçirib

    Daxili siyasət
    16:26

    "SOCAR Karbamid" zavodunun hədəfləri açıqlanıb

    Energetika
    16:25

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan qızıl tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    16:20

    Azərbaycanın su anbarlarındakı ehtiyatların həcmi açıqlanıb

    İnfrastruktur
    16:20

    Levandovskinin "Barselona"dakı gələcəyi özündən asılıdır

    Futbol
    16:19

    Bakı ilə Kabul minatəmizləmə və fövqəladə hallar sahəsində qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:17
    Foto
    Video

    "Analar bizi dünyaya gətirir, Vətən isə qucağına alır": Qarabağın cənub qapısından – REPORTAJ

    Qarabağ
    16:16

    Fon der Lyayen: Avropa öz təhlükəsizlik strategiyasını təkrar nəzərdən keçirməlidir

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti