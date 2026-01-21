Bakı ilə Kabul minatəmizləmə və fövqəladə hallar sahəsində qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edib
Xarici siyasət
- 21 yanvar, 2026
- 16:19
Əfqanıstanın Fövqəladə Hallara Hazırlığın Təmin Edilməsi üzrə Milli İdarəsinin rəhbəri Nurəddin Turabi Azərbaycanın Kabildəki səfiri İlham Məmmədovla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əfqanıstan KİV-i məlumat yayıb.
Bildirilib ki, tərəflər təbii fəlakətlərin idarə olunması, minatəmizləmə və infrastruktur layihələri üzrə qarşılıqlı fəaliyyət sahəsində mümkün əməkdaşlıq istiqamətlərini, eləcə də siyasi və humanitar xarakterli məsələləri müzakirə ediblər.
