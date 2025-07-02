О нас

Баку и Кабул обсудили перспективы экономического сотрудничества

Баку и Кабул обсудили перспективы экономического сотрудничества
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 17:43
Баку и Кабул обсудили перспективы экономического сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил в Баку с заместителем премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром перспективы экономического сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, на встрече стороны подчеркнули важность 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.

Отмечалось, что с момента присоединения к ОЭС в 1992 году Азербайджан активно участвует в инициативах, направленных на развитие регионального сотрудничества.

"В ходе встречи обсуждались возможности взаимодействия между Азербайджаном и Афганистаном в экономической, торговой, транзитной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны затронули вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Узбекистан-Афганистан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan Baş nazirinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib

Другие новости из категории

В Баку заложен фундамент парка Узбекистан
В Баку заложен фундамент парка "Узбекистан"
2 июля 2025 г. 18:08
Президент Азербайджана назвал приоритетом инвестиции в Узбекистан
Президент Азербайджана назвал приоритетом инвестиции в Узбекистан
2 июля 2025 г. 18:02
Ильхам Алиев: Азербайджан искренне рад росту имиджа Узбекистана на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан искренне рад росту имиджа Узбекистана на международной арене
2 июля 2025 г. 17:49
МИД: Баку считает недопустимым отсутствие должных действий со стороны РФ после инцидента с AZAL
МИД: Баку считает недопустимым отсутствие должных действий со стороны РФ после инцидента с AZAL
2 июля 2025 г. 17:45
Президенты Азербайджана и Узбекистана выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Узбекистана выступили с заявлениями для прессы
2 июля 2025 г. 17:40
Араз Азимов: Претензии России по делу Sputnik-Азербайджан необоснованны
Араз Азимов: Претензии России по делу "Sputnik-Азербайджан" необоснованны
2 июля 2025 г. 17:34
Татар: Северный Кипр и Азербайджан должны действовать сообща в условиях продолжающихся конфликтов
Татар: Северный Кипр и Азербайджан должны действовать сообща в условиях продолжающихся конфликтов
2 июля 2025 г. 17:32
МИД: Азербайджан ждет наказания виновных за инцидент в Екатеринбурге
МИД: Азербайджан ждет наказания виновных за инцидент в Екатеринбурге
2 июля 2025 г. 17:28
Токаев поблагодарил Азербайджан за вклад в развитие Совещания по мерам доверия в Азии
Токаев поблагодарил Азербайджан за вклад в развитие Совещания по мерам доверия в Азии
2 июля 2025 г. 17:25
МИД Азербайджана выразил протест послу РФ в связи с недружественными действиями Москвы
МИД Азербайджана выразил протест послу РФ в связи с недружественными действиями Москвы
2 июля 2025 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi