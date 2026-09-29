Баку и Ереван движутся к миру, а Европа отстает от перемен на Кавказе

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией значительно продвинулся, однако европейский подход к Южному Кавказу по-прежнему во многом основывается на прежних представлениях о регионе.

Как передает Report со ссылкой на The Washington Examiner, еще несколько лет назад выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите в Ереване казалось немыслимым.

В мае 2026 года Ильхам Алиев выступил по видеосвязи из Баку на саммите Европейского политического сообщества, где подверг критике Европейский парламент за принятую несколькими днями ранее резолюцию и обвинил его в попытке сорвать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

По мнению автора статьи Тараса Кузио, тот факт, что Ильхам Алиев в своем выступлении критиковал европейцев, а не Армению, свидетельствует о существенных изменениях в отношениях между двумя бывшими противниками. При этом европейские подходы к региону, как отмечает автор, изменились значительно меньше.

В статье подчеркивается стратегическое значение Южного Кавказа для Европы. Регион является важным сухопутным маршрутом между Европой и Азией, который обходит Россию и Иран, а также энергетическим коридором для поставок газа из Каспийского региона и Центральной Азии.

Тарас Кузио напоминает, что после 44-дневной войны 2020 года, в результате которой Азербайджан восстановил контроль над Карабахом, многие ожидали дальнейшего обострения отношений между Баку и Ереваном. Однако стороны продолжили переговоры и впоследствии приблизились к заключению мирного соглашения.

При этом, по мнению автора, после войны европейские страны сосредоточились главным образом на правах и безопасности армян Карабаха и возможном особом политическом статусе региона. Такой подход, считает Тарас Кузио, не учитывал произошедшие на местах изменения и продолжал основываться на прежней системе посредничества.

Автор также обращает внимание на разногласия между Баку и рядом европейских столиц. В частности, он указывает, что европейские страны выступали за сохранение территориальной целостности Украины в границах 1991 года, одновременно рассматривая территориальные вопросы между Азербайджаном и Арменией как предмет переговоров.

По мнению Тараса Кузио, это привело к снижению доверия к европейскому посредничеству. В качестве примера он приводит саммит ЕС в Гранаде в октябре 2023 года, где переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией оказался сорван на фоне обвинений Баку в том, что Франция занимает сторону Еревана.

Тем временем Азербайджан и Армения продолжили двусторонние переговоры и в марте 2025 года согласовали текст мирного договора.

8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в присутствии президента США Дональда Трампа в Белом доме парафировали мирное соглашение.

В статье также отмечается развитие практического сотрудничества между двумя странами. В частности, речь идет о поставках азербайджанского топлива в Армению через территорию Грузии и планах по восстановлению и открытию транспортных маршрутов между двумя странами, включая маршрут Трампа международного мира и процветания.

Тарас Кузио отмечает, что на следующем этапе мирного процесса Европейский союз располагает возможностями для содействия переходу от парафированного соглашения к окончательному подписанию мирного договора.

Одним из сохраняющихся препятствий автор называет конституционные положения Армении. Конституция страны ссылается на Декларацию о независимости 1990 года, которая, в свою очередь, содержит ссылку на решение 1989 года об объединении Советской Армении с Карабахом. В Баку рассматривают это как сохраняющуюся территориальную претензию и препятствие для подписания и вступления в силу мирного договора.

Для устранения этого вопроса, как отмечается в статье, потребуется принятие новой конституции на референдуме. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял о намерении провести такой референдум после завершения выборов.

В заключение Тарас Кузио пишет, что европейские столицы на протяжении десятилетий руководствовались подходами к Южному Кавказу, которые, по его мнению, уже не соответствуют нынешней реальности. Автор считает, что у Европы появилась возможность сыграть роль в завершении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.