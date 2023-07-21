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Баку и Ереван будут проводить встречи комиссий по делимитации на разных участках границы

Баку и Ереван будут проводить встречи комиссий по делимитации на разных участках границы Азербайджан и Армения будут проводить заседания комиссий по делимитации на разных участках границы.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 09:35
Баку и Ереван будут проводить встречи комиссий по делимитации на разных участках границы

Азербайджан и Армения будут проводить заседания комиссий по делимитации на разных участках границы.

Как передает Report, об этом сообщили на запрос Sputnik-Армения в офисе вице-премьера Мгера Григоряна.

"По обоюдному согласию сторон встречи на границе решено проводить каждый раз на разных участках государственной границы", - говорится в комментарии офиса Григоряна.

Ранее, 12 июля, на четвертой встрече вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева обсуждался ряд организационных и процедурных вопросов.

Стороны в качестве места организации очередной встречи предложили друг другу разные участки госграницы между Арменией и Азербайджаном. В результате они договорились провести встречу на участке Тавушской области и Газахского района.

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