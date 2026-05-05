    • 05 мая, 2026
    Байрамов и Каллас обсудили возобновление переговоров по соглашению о партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и верховный представитель ЕС Кая Каллас обсудили возобновление переговоров по новому двустороннему соглашению о стратегическом партнерстве между Баку и Брюсселем, а также переговоры по документу о Приоритетах партнерства.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана по итогам в встреч Байрамова и Каллас во вторник в Баку.

    "Стороны подробно рассмотрели текущее состояние и перспективы азербайджано-европейских отношений. Была подчеркнута интенсивность политического диалога, значимость взаимных визитов на высшем уровне, отмечена важность развития партнерства на основе взаимного уважения, равенства и общих интересов. Наряду с этим была подчеркнута важность механизмов диалога между Азербайджаном и Европой, возобновления переговоров по новому двустороннему соглашению и проводимых переговоров по документу о Приоритетах партнерства", - отметили в МИД.

    В министерстве подчеркнули, что в ходе встречи также были рассмотрены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в рамках различных институтов и программ.

    "Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о существующей ситуации в регионе в постконфликтный период, проводимых Азербайджаном восстановительных и реконструкционных работах, а также о мерах, принимаемых в области борьбы с минной угрозой. Состоялся обмен мнениями о процессе нормализации отношений с Арменией. Была вновь подчеркнута приверженность Азербайджана обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и верховный представитель ЕС Кая Каллас обсудили развитие Среднего коридора.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в соцсети Х.

    В ходе встречи в расширенном составе стороны провели всесторонние обсуждения по всему спектру отношений между Азербайджаном и ЕС, включая политический диалог, правовое и институциональное сотрудничество, а также перспективы дальнейшего развития двусторонней повестки.

    Стороны уделили особое внимание энергетическому сотрудничеству, включая роль Азербайджана как надежного поставщика, способствующего укреплению энергетической безопасности Европы, а также взаимодействию в сфере возобновляемой энергетики.

    Также обсуждались вопросы торговли и инвестиций, экономической диверсификации, цифровизации, инноваций и промышленного сотрудничества, а также транспортно-логистической связности, включая развитие Среднего коридора и региональных инфраструктурных проектов.

    Кроме того, Байрамов и Каллас затронули региональные и международные вопросы безопасности, включая постконфликтное развитие, восстановительные и реабилитационные работы, гуманитарное разминирование и процессы нормализации на Южном Кавказе, подчеркнув важность достижения устойчивого мира и стабильности.

    Bayramov, Kallas discuss resumption of partnership agreement talks — UPDATED

