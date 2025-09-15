Баку и Астана обсудили обмен опытом в обеспечении общественного порядка

Делегация Нацгвардии МВД Казахстана в рамках визита в Баку ознакомилась с опытом работы азербайджанских коллег по обеспечению общественного порядка.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

"Глава казахстанской делегации заместитель министра внутренних дел, Главком Национальной гвардии Ансаган Балтабеков встретился с министром внутренних дел Азербайджана генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым, с которым обсудил вопросы укрепления и расширения сотрудничества в сфере обеспечения общественного порядка. Также он провел встречу с командующим Внутренними войсками Азербайджана Шахином Мамедов", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, казахстанскую делегацию ознакомили с деятельностью Главных управлений внутренних войск, по борьбе с организованной преступностью и общественной безопасности МВД

В ходе встреч Балтабеков отметил важность обмена опытом и лучшими практиками, наработанными за последние годы в сфере обеспечения общественной безопасности.

Командующий внутренними войсками Азербайджана генерал-лейтенант Шахин Мамедов со своей стороны выразил готовность к расширению сотрудничества с казахстанской стороной для совершенствования служебно-боевой деятельности.

В МВД отметили, что делегацию из Казахстана ознакомили с воинской частью, обеспечивающей общественный порядок в городе Баку – представлены виды оружия и техники, стоящей на вооружении внутренних войск Азербайджана.

Казахстанская делегация также посетила военный институт внутренних войск, обучающий курсантов с 2014 года. Заведение выпускает кадровых офицеров для войск правопорядка Азербайджана.

"Стороны обменялись мнениями по подготовке офицерских кадров, методике обучения, обсудили перспективы взаимодействия между учебными заведениями войск правопорядка двух стран", - отметили в министерстве.