Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ провел семинар для наблюдателей в Мингечауре

Бакинский филиал Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ провел в городе Мингечаур семинар для группы местных наблюдателей на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МПА СНГ, участники семинара получили подробную информацию о методике и порядке осуществления наблюдения за выборами, правах и обязанностях наблюдателей, а также ответы на интересующие их вопросы. Наблюдателям были представлены памятки, подготовленные Бакинским филиалом МИМРД МПА СНГ на азербайджанском и русском языках.

Сотрудники Бакинского филиала, аккредитованные в качестве национальных наблюдателей, посетили несколько окружных и участковых комиссий в городе Мингечаур, где непосредственно ознакомились с работой по подготовке к проведению выборов.