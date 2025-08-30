Бакинский центр мультикультурализма и комитет ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве
- 30 августа, 2025
- 12:39
Бакинский международный центр мультикультурализма и Высший комитет по человеческому братству, действующий в ОАЭ, подписали меморандум о взаимопонимании.
Об этом Report сообщили в центре.
Документ предусматривает сотрудничество в продвижении принципов толерантности и взаимного уважения, осуществление совместных проектов на региональном и международном уровнях, а также обмен информацией и изданиями.
Стороны договорились поддерживать молодежные инициативы, разрабатывать программы межкультурного обмена, организовывать конференции, семинары и просветительские кампании.
Меморандум заключен сроком на два года.
