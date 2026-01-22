Байрамов обсудил с Шекеринска региональную безопасность и мирный процесс с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя генерального секретаря НАТО Радмилу Шекеринска в рамках ее визита в Баку.

Как сообщили Report в МИД, в ходе переговоров стороны в частности обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, существующие механизмы взаимодействия, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Участники встречи подчеркнули значимость партнерства Азербайджана и НАТО, отметив, что диалог и практическое сотрудничество в существующих форматах вносят позитивный вклад в укрепление региональной безопасности. В этом контексте были рассмотрены возможности расширения взаимодействия в сферах разминирования, кибербезопасности и других направлениях.

Делегация НАТО высоко оценила участие Азербайджана в операциях и миссиях альянса по поддержанию мира, в том числе в Афганистане, а также проводимые в стране реформы в сфере обороны. Стороны также выразили удовлетворение состоявшимся в ноябре прошлого года визитом миссии постоянных представителей стран НАТО в Азербайджан.

В ходе встречи том числе обсуждался процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, дипломатические усилия по обеспечению устойчивого и долгосрочного мира в регионе, меры по укреплению доверия, а также договоренности, достигнутые в рамках Вашингтонского саммита 8 августа прошлого года. Отдельное внимание было уделено перспективам региональных транспортных и коммуникационных проектов.