Байрамов встретился с председателем ОБСЕ и рассказал о провокациях Армении

22 сентября в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау.

22 сентября в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры обсудили сотрудничество в рамках ОБСЕ, а также вопросы региональной и международной безопасности. При этом стороны обменялись мнениями о непрекращающихся провокациях Армении, причинах и последствиях недавней напряженности в регионе.