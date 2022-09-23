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Байрамов встретился с председателем ОБСЕ и рассказал о провокациях Армении

Байрамов встретился с председателем ОБСЕ и рассказал о провокациях Армении 22 сентября в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау.
Внешняя политика
23 сентября 2022 г. 00:45
Байрамов встретился с председателем ОБСЕ и рассказал о провокациях Армении

22 сентября в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры обсудили сотрудничество в рамках ОБСЕ, а также вопросы региональной и международной безопасности. При этом стороны обменялись мнениями о непрекращающихся провокациях Армении, причинах и последствиях недавней напряженности в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ATƏT sədri ilə Ermənistanın təxribatı barədə fikir mübadiləsi aparıb

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