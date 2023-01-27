Байрамов: Виновные в теракте и заказчики должны быть наказаны в кратчайшие сроки

«Решительно осуждаем вероломное террористическое нападение на посольство Азербайджанской Республики в Иране».

"Решительно осуждаем вероломное террористическое нападение на посольство Азербайджана в Иране".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в Twitter.

"Выражаем соболезнования семье и близким нашего погибшего офицера. Виновные в теракте и заказчики должны быть наказаны в кратчайшие сроки", - отметил глава МИД.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.