Байрамов: В Турции остаются граждане Азербайджана, о которых нет сведений после землетрясения

В Турции остаются граждане Азербайджана, о которых нет сведений после землетрясения.

В Турции остаются граждане Азербайджана, о которых нет сведений после землетрясения.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Кахраманмараше сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что по подтвержденным данным в зоне стихийного бедствия погибли пятеро граждан Азербайджана:

"Родственниками одного погибшего принято решение о погребении в Турции. Тела четверых погибших будут доставлены в Азербайджан. В зоне стихийного бедствия все еще остаются наши граждане, поиски которых продолжаются".