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Байрамов: В Турции остаются граждане Азербайджана, о которых нет сведений после землетрясения

Байрамов: В Турции остаются граждане Азербайджана, о которых нет сведений после землетрясения В Турции остаются граждане Азербайджана, о которых нет сведений после землетрясения.
Внешняя политика
11 февраля 2023 г. 16:47
Байрамов: В Турции остаются граждане Азербайджана, о которых нет сведений после землетрясения

В Турции остаются граждане Азербайджана, о которых нет сведений после землетрясения.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Кахраманмараше сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что по подтвержденным данным в зоне стихийного бедствия погибли пятеро граждан Азербайджана:

"Родственниками одного погибшего принято решение о погребении в Турции. Тела четверых погибших будут доставлены в Азербайджан. В зоне стихийного бедствия все еще остаются наши граждане, поиски которых продолжаются".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Some of our citizens have not yet been found, there is no information
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Hələ də tapılmayan və məlumat ala bilmədiyimiz vətəndaşlarımız var"

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