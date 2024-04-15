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Байрамов рассказал министрам стран Центральной Азии и Персидского залива о подготовке к СОР29

Байрамов рассказал министрам стран Центральной Азии и Персидского залива о подготовке к СОР29 Байрамов рассказал министрам стран Центральной Азии и Персидского залива о подготовке к СОР29
Внешняя политика
15 апреля 2024 г. 12:58
Байрамов рассказал министрам стран Центральной Азии и Персидского залива о подготовке к СОР29

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал министров стран Центральной Азии и Персидского залива о подготовке к конференции СОР29, которая состоится в Баку в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в социальной сети "X".

"Рад принять участие в министерском заседании стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".

Подчеркнул важность сотрудничества в более широком регионе для решения глобальных трансформационных задач. Также проинформировал участников заседания о подготовке к COP29 и постконфликтной ситуации в регионе", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan's FM informs GCC-Central Asia Strategic Dialogue about preparations for COP29
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı Mərkəzi Asiya-Körfəz Əməkdaşlıq Şurasını COP29-a hazırlıq barədə məlumatlandırıb

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