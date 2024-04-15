Байрамов рассказал министрам стран Центральной Азии и Персидского залива о подготовке к СОР29

Байрамов рассказал министрам стран Центральной Азии и Персидского залива о подготовке к СОР29

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал министров стран Центральной Азии и Персидского залива о подготовке к конференции СОР29, которая состоится в Баку в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в социальной сети "X".

"Рад принять участие в министерском заседании стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".

Подчеркнул важность сотрудничества в более широком регионе для решения глобальных трансформационных задач. Также проинформировал участников заседания о подготовке к COP29 и постконфликтной ситуации в регионе", - сказал он.