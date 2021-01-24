Байрамов поговорил с капитаном турецкого судна, на которое напали

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поговорил по телефону с капитаном принадлежащей турецкой компании судна «Моцарт», на которое напали пираты на берегу Нигерии.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поговорил по телефону с капитаном принадлежащей турецкой компании судна «Моцарт», на которое напали пираты на берегу Нигерии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на NTV.

С капитаном в том числе связался и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, что плавающее под флагом Либерии судно "Моцарт", которое принадлежит турецкой компании, захвачено нигерийскими морскими пиратами.

Пираты захватили в заложники 15 членов экипажа, а также убили азербайджанского инженера Фармана Исмаилова.