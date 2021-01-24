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Байрамов поговорил с капитаном турецкого судна, на которое напали

Байрамов поговорил с капитаном турецкого судна, на которое напали Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поговорил по телефону с капитаном принадлежащей турецкой компании судна «Моцарт», на которое напали пираты на берегу Нигерии.
Внешняя политика
24 января 2021 г. 02:05
Байрамов поговорил с капитаном турецкого судна, на которое напали
Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поговорил по телефону с капитаном принадлежащей турецкой компании судна «Моцарт», на которое напали пираты на берегу Нигерии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на NTV.

С капитаном в том числе связался и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, что плавающее под флагом Либерии судно "Моцарт", которое принадлежит турецкой компании, захвачено нигерийскими морскими пиратами.

Пираты захватили в заложники 15 членов экипажа, а также убили азербайджанского инженера Фармана Исмаилова.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov hücum edilən Türkiyə gəmisinin kapitanı ilə danışıb

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