Байрамов: Переговоры по мирному договору - это процесс, состоящий из многих этапов

Переговоры по мирному договору - это процесс, состоящий из многих этапов. И предложения - это часть процесса.

Переговоры по мирному договору - это процесс, состоящий из многих этапов. И предложения - это часть процесса.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Бельгии Хаджой Лабиб, комментируя сегодняшнее заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван передал Баку новые предложения по мирному соглашению.

"Мы рассматриваем это как часть процесса. Для нас важен конечный результат",- подчеркнул Д. Байрамов.

Министр отметил интересную тенденцию - Армения от 30 дней до 60 дней хранит предложения, которые выдвигает Азербайджан, однако после того, как сам выдвигает условия, сразу же заявляет об этом.

"Сегодня армянская сторона и премьер-министр Армении поставили новый рекорд. Ранее, как правило, они подобные заявления делали спустя 1-2 дня. Сегодня, могу сказать как факт, что через 40 минут после того, как нам был послан новый пакет, они уже заявили об этом в медиа. Это показывает, какая сторона более серьезно относится к процессу, и кто действительно заинтересован в нем, а кто предпочитает заголовки и политические заявления", - заявил глава МИД.