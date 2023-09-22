О нас

Байрамов: Очередное обращение Армении в Совбез является нарушением требований Устава ООН

Байрамов: Очередное обращение Армении в Совбез является нарушением требований Устава ООН Обращение Армении в Совет Безопасности связано с локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Азербайджан осуществил на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом. Поэ
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 00:34
Байрамов: Очередное обращение Армении в Совбез является нарушением требований Устава ООН

"Обращение Армении в Совет Безопасности связано с локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Азербайджан осуществил на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом. Поэтому очередное обращение Армении в Совет Безопасности является очевидным нарушением требований Устава ООН об уважении суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательстве в их внутренние дела".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.

Подчеркнув, что очередное безответственное злоупотребление Советом Безопасности, серьезно подрывающее авторитет этого влиятельного органа, а также доверие к нему, абсолютно неприемлемо и должно быть полностью отвергнуто, министр сказал: "В то же время это неэффективно и бессмысленно. По сути, сегодня, когда Совет созывался для обсуждений в связи с якобы обеспокоенностью относительно прав и безопасности жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана, антитеррористические мероприятия на территории были остановлены, тем самым появилась возможность для практической реинтеграции жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistanın TŞ-yə növbəti müraciəti BMT Nizamnaməsinin tələblərinin pozulmasıdır"

Экслюзивные новости

Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
21 сентября 2023 г. 17:19
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
21 сентября 2023 г. 17:02
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана прошли очень эффективно
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана прошли очень эффективно
21 сентября 2023 г. 15:56
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
21 сентября 2023 г. 13:28
Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан
Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан
21 сентября 2023 г. 09:04
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
20 сентября 2023 г. 16:59
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
20 сентября 2023 г. 16:05
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
20 сентября 2023 г. 14:37
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации
20 сентября 2023 г. 14:05
В Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
19 сентября 2023 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi