Байрамов: Очередное обращение Армении в Совбез является нарушением требований Устава ООН

Обращение Армении в Совет Безопасности связано с локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Азербайджан осуществил на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом. Поэ

"Обращение Армении в Совет Безопасности связано с локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Азербайджан осуществил на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом. Поэтому очередное обращение Армении в Совет Безопасности является очевидным нарушением требований Устава ООН об уважении суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательстве в их внутренние дела".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.

Подчеркнув, что очередное безответственное злоупотребление Советом Безопасности, серьезно подрывающее авторитет этого влиятельного органа, а также доверие к нему, абсолютно неприемлемо и должно быть полностью отвергнуто, министр сказал: "В то же время это неэффективно и бессмысленно. По сути, сегодня, когда Совет созывался для обсуждений в связи с якобы обеспокоенностью относительно прав и безопасности жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана, антитеррористические мероприятия на территории были остановлены, тем самым появилась возможность для практической реинтеграции жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана".