Байрамов обсудил с секретарем МИД Сербии региональную безопасность и сотрудничество

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял государственного секретаря Министерства иностранных дел Сербии Дамьяна Йовича в рамках его визита в Баку.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи обсуждались различные аспекты стратегического партнерства Азербайджана и Сербии, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Дипломаты подчеркнули значимость взаимной поддержки территориальной целостности и суверенитета, что составляет фундамент отношений между двумя государствами.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных областях, включая энергетику, оборону, гуманитарную сферу и образование. Был отмечен особый вклад подписанного Меморандума о взаимопонимании между дипломатическими академиями двух стран.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в региональных и международных организациях.