Байрамов обсудил с премьером Грузии перспективы партнерства в рамках COP29

Байрамов обсудил с премьером Грузии перспективы партнерства в рамках COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Кобахидзе.

Об этом сообщает Report со ссылкой страницу МИД Азербайджана в соцсети "Х".

Согласно информации, стороны обсудили дальнейшее углубление сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, транспортной, энергетической и других стратегически важных сферах.

Также состоялся обмен мнениями о возможностях партнерства в рамках председательства Азербайджана на COP29.