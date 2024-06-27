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Байрамов обсудил с премьером Грузии перспективы партнерства в рамках COP29

Байрамов обсудил с премьером Грузии перспективы партнерства в рамках COP29 Байрамов обсудил с премьером Грузии перспективы партнерства в рамках COP29
Внешняя политика
27 июня 2024 г. 19:26
Байрамов обсудил с премьером Грузии перспективы партнерства в рамках COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Кобахидзе.

Об этом сообщает Report со ссылкой страницу МИД Азербайджана в соцсети "Х".

Согласно информации, стороны обсудили дальнейшее углубление сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, транспортной, энергетической и других стратегически важных сферах.

Также состоялся обмен мнениями о возможностях партнерства в рамках председательства Азербайджана на COP29.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Kobaxidze ilə strateji sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

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