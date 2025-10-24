Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Байрамов обсудил с Генсеком ОТГ приоритеты в рамках председательства Азербайджана

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 16:21
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане Генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство иностранных дел.

    В ходе встречи стороны обсудили приоритеты председательства Азербайджана в рамках ОТГ, вопросы, стоящие на повестке дня организации, и будущие планы.

    Байрамов подчеркнул, что основным приоритетом является укрепление дружбы, братства и сотрудничества во всех сферах в рамках организации. Он отметил, что Азербайджан всегда поддерживал шаги, инициативы и идеи, предпринимаемые в рамках ОТГ для реализации этого потенциала, указав на важность дальнейшего усиления и расширения секретариата организации и статуса наблюдателя в международных организациях.

    Стороны отметили важность Карабахской декларации, принятой во время неформального саммита в Шуше в прошлом году, а также решений, принятых во время саммита в Габале в этом году, для многостороннего сотрудничества в рамках организации. Генеральный секретарь выразил поздравления за успешную организацию мероприятий, проведенных азербайджанской стороной.

    Были рассмотрены шаги в направлении реализации инициатив, выдвинутых Азербайджаном во время саммита в Габале.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов Кубанычбек Омуралиев ОТГ председательство
    Лента новостей