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Байрамов: Несмотря на 30-летнюю военную оккупацию, Азербайджан выступил с инициативой о нормализации

Байрамов: Несмотря на 30-летнюю военную оккупацию, Азербайджан выступил с инициативой о нормализации "Несмотря на неисчислимые страдания, лишения и разрушения, пережитые азербайджанским народом в результате почти тридцатилетней военной оккупации, Азербайджан выступил с инициативой внести в повестку дня процесс нормализации".
Внешняя политика
23 сентября 2023 г. 23:03
Байрамов: Несмотря на 30-летнюю военную оккупацию, Азербайджан выступил с инициативой о нормализации

"Несмотря на неисчислимые страдания, лишения и разрушения, пережитые азербайджанским народом в результате почти тридцатилетней военной оккупации, Азербайджан выступил с инициативой внести в повестку дня процесс нормализации".

Как передает Report, об этом в своем выступлении во время общих дискуссий на тему "Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности: повестка на 2030 год и Цели устойчивого развития для достижения мира, процветания, прогресса и стабильности для всех", проходивших "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Наша страна предложила мир, основанный на равноправии и взаимном уважении законных интересов обеих сторон в рамках взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности друг друга, а также целостности и неприкосновенности границ.

Тем не менее, тенденция, которую мы наблюдали, заключалась в том, что Армения повторила свою прошлую практику совершения политических, военных и других провокаций на каждом этапе переговоров с целью их имитации и уклонения в последний момент от взятых на себя обязательств и принятия конкретных решений.

Таким образом, усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией вновь стали жертвой политики армянского реваншизма", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Otuz illik hərbi işğala baxmayaraq, Azərbaycan normallaşma gündəliyi təşəbbüsü ilə çıxış edib

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