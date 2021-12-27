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Байрамов: Кто не уважает территориальную целостность Азербайджана попадет в "черный список"

Байрамов: Кто не уважает территориальную целостность Азербайджана попадет в "черный список" Любой, кто не уважает территориальную целостность нашей страны, будет включен в список нежелательных лиц Азербайджана.
Внешняя политика
27 декабря 2021 г. 12:56
Байрамов: Кто не уважает территориальную целостность Азербайджана попадет в черный список

Любой, кто не уважает территориальную целостность нашей страны, будет включен в список нежелательных лиц Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя вопрос о незаконном визите кандидата в президенты Франции, главы французского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в Ханкенди.

По его словам, Азербайджан всегда придавал значение отношениям с Францией и их развитию.

"Однако в связи с последним посещением Ханкенди все, вне зависимости от того, кто это, будут внесены в "черный список". В связи с этой незаконной поездкой была передана нота протеста посольству Франции", - отметил министр.

"Но мы должны понимать, что многие визиты являются показателем внутренней политики Франции, а именно конкурентов Макрона. Как известно, во Франции большая армянская диаспора, и эти шаги предпринимаются, чтобы привлечь их голоса", - добавил глава МИД.

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Версия на английском языке Bayramov comments on illegal visit of French presidential candidate to Khankandi
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Fransa prezidentliyinə namizədin Xankəndinə qanunsuz səfərinə münasibət bildirib

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