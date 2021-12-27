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Глава МИД рассказал о внешнеполитической активности Азербайджана в этом году

Глава МИД рассказал о внешнеполитической активности Азербайджана в этом году В 2021 году Азербайджан продолжал независимую внешнюю политику. В этом году основными приоритетами Азербайджана во внешней политике являлись развитие отношений с учетом новых реалий в регионе, а также реализация различных международных проектов.
Внешняя политика
27 декабря 2021 г. 11:24
Глава МИД рассказал о внешнеполитической активности Азербайджана в этом году
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В 2021 году Азербайджан продолжал независимую внешнюю политику. В этом году основными приоритетами Азербайджана во внешней политике являлись развитие отношений с учетом новых реалий в регионе, а также реализация различных международных проектов.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня на пресс-конференции в Баку.

"В контексте новых реалий, возникших в регионе в результате победы Азербайджана в 44- дневной войне, Азербайджан стремился донести свою позицию до мировой общественности, используя все платформы, включая ООН, ОБСЕ, ЕС, Совета Европы, ОИС и другие региональные площадки", - заявил Д. Байрамов.

Намерены продолжить эту работу и в последующие годы, добавил глава МИД.

Еще одним приоритетом внешней политики стало выполнение практических шагов по выполнению трехсторонних договоренностей.

"Важным аспектом деятельности стала реализация пунктов трехсторонних заявлений от 9 ноября, а также 11 января. Для этого использовались существующие платформы, а также создавались новые, проводились встречи на различных уровнях в трехсторонних форматах", - отметил он.

По словам Байрамова, Азербайджан уделяет особое значение открытию региональных коммуникаций, определению границ между Арменией и Азербайджаном, а также нормализации отношений между двумя странами для начала переговоров по достижению мирного договора между двумя странами.

По его словам, основным приоритетом Азербайджана на этот и на последующие годы является восстановление освобожденных земель и возвращение туда вынужденных переселенцев.

Глава МИД Азербайджана также напомнил, что в этом году страна обратилась с иском против Армении в Международный суд ООН. По его словам, подобного рода разбирательства занимают годы. В ближайшее время Азербайджан обратится с новыми исками, в частности, с иском о нарушении экологической Конвенции со стороны Армении.

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Версия на азербайджанском языке Nazir Azərbaycanın builki xarici siyasət fəaliyyətindən danışıb
Версия на английском языке Foreign minister on Azerbaijan's foreign policy in 2021

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