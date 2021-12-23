Провокации кандидатов в президенты Франции ставят под удар политику официального Парижа

Предвыборная гонка во Франции приближается к кульминации. Уже в апреле 2022 года мир узнает нового «хозяина» Елисейского Дворца. А может он будет прежним -у Эммануэля Макрона есть возможность остаться президентом на второй срок.

Предвыборная гонка во Франции приближается к кульминации. Уже в апреле 2022 года мир узнает нового «хозяина» Елисейского дворца. А может он будет прежним -у Эммануэля Макрона есть возможность остаться президентом на второй срок.

Среди его значимых конкурентов: Марин Ле Пен от партии "Национальное объединение", Эрик Земмур – писатель и лидер нового движения "Реконкиста" и, наконец, Валери Пекресс - кандидат от Республиканской партии, глава французского региона Иль-де-Франс, в который входит и Париж.

К последним двоим стоит присмотреться особо внимательно, так как они даже не будучи избранными президентами, умудрились присоединить к Франции новую колонию.

Иначе как объяснить приезд сначала Эрика Земмура, а затем и Валери Пекресс в Армению в ходе своих предвыборных кампаний?

Причем обоих кандидатов принимают с большой помпой и «президент», и «премьер-министр» Армении. Кавычки здесь не случайны – Армения явно стремится стать колонией Франции, раз так активно подключилась к предвыборной гонке.

Правда, тут возникает несколько вопросов к Николу Пашиняну – чем ему не угодил Макрон, которого он так запросто «сдал»? Может Пашинян обиделся на Макрона из-за последней встречи с президентом Ильхамом Алиевым, где не получилось добиться преференций под жалобные обращения самых «обиженных» в мире? А может и Макрон уже понял, что на армянское руководство абсолютно нельзя полагаться – под льстивые речи оно спокойно вонзит нож в спину?

Да и предательство в отношении России, несмотря на клятвы в вечной верности, периодически озвучиваемые в армянском политическом истеблишменте, показывает истинное лицо дипломатии Еревана.

Пашинян хочет угодить абсолютно всем – и Москве, и Вашингтону, и Парижу, а если будет нужно - даже Пекину и Дели. При этом не осознает, что усидеть на 3-4 стульях одновременно в современной политике уже невозможно. Тем более, что армянское руководство старается польстить разным политическим силам в рамках одной страны, а это уже совсем не многовекторность, а нечто иное, похожее на обозначенное президентом России Владимиром Путиным поведение "женщины с низкой социальной ответственностью".

Но если с принципами Пашиняна все более-менее ясно, то почему кандидаты в президенты Франции стремятся заполучить дополнительные голоса не совсем законными методами?

Валери Пекресс, будучи опытным политиком, понимает, что, посетив без разрешения официального Баку часть Карабаха, где временно размещен российский миротворческий контингент, столкнется с явной неприязнью Азербайджана. А если вдруг все-таки станет президентом Франции, как она будет исправлять свою оплошность? И стоило ли ради 1% голосов французских армян ставить под удар внешнюю политику одного из столпов европейской демократии?

Но вопрос не просто в голосах избирателей. Пекресс, возможно, рассчитывает и на щедрые вливания армянских доброжелателей в свою предвыборную кампанию, для чего могут пригодиться такие откровенно провокационные шаги, как посещение суверенной территории Азербайджанской Республики без уведомления официального Баку.

Но, надеюсь, для Франции все закончится вполне благополучно, и такая ветреная дама не вступит в Елисейский дворец в качестве президента. Хотя французская политика всегда была однобокой, откровенно проармянской, но до такого абсурда, как нелегальное посещение суверенной территории другой страны, еще не опускался ни один французский политик, претендующий на высший пост страны.

При этом в очередной раз возникают вопросы к деятельности российских миротворцев. Навряд ли госпожу Пекресс доставили в Ханкенди в грузовике под видом мешка с мукой. Не заметить кортеж автомобилей совершенно невозможно, как, скажем, гранату, которую не так давно бросил гражданин Армении в азербайджанских военных прямо на блок-посте российских миротворцев.

Случай с незаконным посещением кандидата в президенты Франции части суверенной территории Азербайджана демонстрирует и политическую безграмотность российских миротворцев. В конце концов, Франция является одной из европейских стран, которой уже несколько лет противостоит российская внешняя политика.

И, наконец, задача миротворцев заключается именно в обеспечении безопасности на период интеграции армянского населения Карабаха в общественно-политическую жизнь Азербайджана. А такого рода визиты отнюдь не служат обозначенным целям, а наоборот, служат разжиганию ненависти и поощрению утопических идей о некой независимости.

Чем больше таких случаев, тем актуальнее становится вопрос создания контрольно-пропускного пункта Погранслужбы Азербайджана в Лачынском коридоре. Причем, это поможет и гражданам АР армянского происхождения, живущим на территории Азербайджана, чтобы их головы не забивались бредовыми идеями «гастролеров».