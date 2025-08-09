О нас

Байрамов и Фидан обсудили исторические итоги встречи в Вашингтоне

Байрамов и Фидан обсудили исторические итоги встречи в Вашингтоне Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан провели телефонный разговор.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 09:06
Байрамов и Фидан обсудили исторические итоги встречи в Вашингтоне

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Глава МИД Турции поздравил Азербайджан с историческими достижениями, достигнутыми в ходе встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

Собеседники подчеркнули, что достигнутые договоренности, а также подписанная лидерами Азербайджана и Армении при участии президента США Совместная декларация имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе. Было отмечено, что парафирование мирного договора и совместный призыв к ликвидации Минского процесса ОБСЕ и соответствующих структур являются существенным вкладом в мир. Министры выразили ожидание, что решение ОБСЕ о роспуске этих структур будет принято в ближайшее время.

В ходе разговора также были обсуждены вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, а также сотрудничество в рамках региональных и международных организаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish FM congratulates Azerbaijan on historic achievements in Washington
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı Azərbaycanı Vaşinqtonda əldə olunmuş tarixi nailiyyətlər münasibətilə təbrik edib

Другие новости из категории

МИД Азербайджана об итогах визита президента Ильхама Алиева в США
МИД Азербайджана об итогах визита президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 10:06
Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном уже установлен мир
Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном уже установлен мир
9 августа 2025 г. 09:24
Генсек ОТГ поддержал парафирование мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Генсек ОТГ поддержал парафирование мирного договора между Арменией и Азербайджаном
9 августа 2025 г. 09:22
США и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании
ФотоСША и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании
9 августа 2025 г. 05:54
Трамп: Азербайджанский народ — великий народ
Трамп: Азербайджанский народ — великий народ
9 августа 2025 г. 05:14
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече в Вашингтоне
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече в Вашингтоне
9 августа 2025 г. 04:31
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стремится стать транзитной страной с более сильными позициями
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стремится стать транзитной страной с более сильными позициями
9 августа 2025 г. 04:26
Президент: Соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией, ясно демонстрирует, что мы хотим мира
Президент: Соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией, ясно демонстрирует, что мы хотим мира
9 августа 2025 г. 04:24
Президент Ильхам Алиев: Движущей силой азербайджанофобии была администрация Байдена
Президент Ильхам Алиев: Движущей силой азербайджанофобии была администрация Байдена
9 августа 2025 г. 04:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi