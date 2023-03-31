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Байрамов: Отношения Азербайджана с Палестиной развиваются на основе дружбы и солидарности

Байрамов: Отношения Азербайджана с Палестиной развиваются на основе дружбы и солидарности Азербайджано-палестинские отношения развиваются в рамках принципов солидарности, дружбы и взаимоуважения
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 04:34
Байрамов: Отношения Азербайджана с Палестиной развиваются на основе дружбы и солидарности

Отношения Азербайджана с Палестиной развиваются на основе дружбы, солидарности и общих ценностях.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.

Джейхун Байрамов напомнил, что в прошлом году отмечалось 30-летие дипломатических отношений Азербайджана с Палестиной, и подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются, основаны на дружбе, солидарности и общих ценностей. Выражена уверенность в том, что создание представительского офиса Азербайджанской Республики в государстве Палестина будет способствовать дальнейшему развитию отношений.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan-Fələstin münasibətləri inkişaf edir”

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