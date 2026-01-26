Байрамов: Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликта

Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге для прессы с израильским коллегой Гидеоном Сааром в Баку.

Министр отметил, что довел до израильской стороны пожелание Азербайджана об устойчивом перемирии в секторе Газа.