    • 26 января, 2026
    • 13:20
    Байрамов: Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликта

    Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге для прессы с израильским коллегой Гидеоном Сааром в Баку.

    Министр отметил, что довел до израильской стороны пожелание Азербайджана об устойчивом перемирии в секторе Газа.

    Ceyhun Bayramov: İsrail-Fələstin münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq
    Bayramov: Azerbaijan supports peaceful resolution to Israel-Palestine conflict

