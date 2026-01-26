Байрамов: Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликта
Внешняя политика
- 26 января, 2026
- 13:20
Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликта.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге для прессы с израильским коллегой Гидеоном Сааром в Баку.
Министр отметил, что довел до израильской стороны пожелание Азербайджана об устойчивом перемирии в секторе Газа.
Последние новости
13:32
Гидеон Саар высоко оценил роль Азербайджана в продвижении мира в регионеВнешняя политика
13:22
Гидеон Саар пригласил Байрамова с визитом в ИзраильВнешняя политика
13:22
Байрамов проинформировал Саара о процессе нормализации с АрмениейВнешняя политика
13:20
Израиль намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с АзербайджаномВнешняя политика
13:20
Байрамов: Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликтаВнешняя политика
13:17
Гидеон Саар: Азербайджан и Израиль - страны, стремящиеся к мируВнешняя политика
13:15
Байрамов: Азербайджан придает большое значение экономическому сотрудничеству с ИзраилемДругие
13:15
Матч "Ливерпуль" - "Карабах" обслужит словацкий арбитрФутбол
13:12