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Байрамов: Азербайджан открыт для конструктивных контактов со всеми международными партнерами

Байрамов: Азербайджан открыт для конструктивных контактов со всеми международными партнерами "Азербайджан еще раз подтверждает намерение гарантировать обеспечение прав и свобод местных армянских жителей Карабахского региона в соответствии с Конституцией Азербайджана и соответствующими международными механизмами прав человека, в том числе механизм
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 01:08
Байрамов: Азербайджан открыт для конструктивных контактов со всеми международными партнерами

"Азербайджан еще раз подтверждает намерение гарантировать обеспечение прав и свобод местных армянских жителей Карабахского региона в соответствии с Конституцией Азербайджана и соответствующими международными механизмами прав человека, в том числе механизмами, предусмотренными для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.

Подчеркнув, что объединение различных этнических, религиозных или лингвистических меньшинств в пределах одной нации является вызывающей чувство гордости историей Азербайджана, министр отметил: "Этнические армянские жители приглашаются стать частью нашей модели миролюбивого сосуществования. Вместе с тем Азербайджан напоминает о том, что все государства в рамках международного права имеют обязательство по невмешательству во внутренние дела других государств, непричинению ущерба усилиям по интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и неразжиганию сепаратизма на территории соседних государств. Азербайджан открыт для конструктивных контактов со всеми международными партнерами, искренне заинтересованными в мире, стабильности и благополучии в регионе".

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan sülh və sabitlikdə marağı olan beynəlxalq tərəfdaşlarla konstruktiv əlaqəyə açıqdır”

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