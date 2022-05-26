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Байден выдвинул кандидатуру нового посла в Азербайджане

Байден выдвинул кандидатуру нового посла в Азербайджане Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Марка Либби на пост посла США в Азербайджане.
Внешняя политика
26 мая 2022 г. 00:33
Байден выдвинул кандидатуру нового посла в Азербайджане

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Марка Либби на пост посла США в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Белого дома.

М.Либби, кадровый сотрудник дипломатической службы в ранге советника-посланника, в настоящее время является советником факультета Государственного департамента в Национальном военном колледже в Вашингтоне, округ Колумбия.

Ранее он занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в Представительстве США при Европейском Союзе в Брюсселе. Другие зарубежные командировки включают поездки в Варшаву, Нассау, Никосию и Багдад, где он работал советником по политическим вопросам. Его назначения в Вашингтоне включают поездки в качестве дежурного, а затем заместителя директора по кризисному управлению в Оперативном центре Государственного департамента; Заместитель директора Управления по делам Центральной Европы; Директор Управления по делам Южной Европы; и директор по ориентации Института дипломатической службы. Ранее Либби работала в аппарате секретариата Госдепартамента, а позже вернулся в качестве директора. Он имеет степень бакалавра Университета Тафтса в Массачусетсе, а также учился в Институте политических исследований (Sciences-Po) в Париже.

Он получил степень магистра в Национальном военном колледже, где был почетным выпускником. Свободно говорит на польском и французском языках.

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