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    Бахар Мурадова: Попытки нарушения территориальной целостности стран подорвали доверие к ОБСЕ

    Азербайджанцы, действительно, вернутся на свои исторические земли, включая Ереван

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "Попытки изменения территориально признанных границ и нарушения территориальной целостности стран подорвали доверие к ОБСЕ". Как сообщает Report, об этом заявила глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, выступая на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Хельсинки. 

    Она отметила, что такие попытки непрерывно наблюдаются.

    Б.Мурадова призвала организацию предпринять шаги для "скорейшего урегулирования конфликтов, восстановления  добрососедских отношений, основанных на уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга". 

    "Мы должны выйти за рамки выражения официальной поддержки для переговоров или выражения надежды на прогресс в процессе урегулирования конфликтов, и предпринять практические шаги с целью изменения неприемлемого статуса кво в конфликтных зонах.  ОБСЕ и ее Парламентская ассамблея должны действовать сейчас прежде, чем это станет слишком поздно", - подчеркнула депутат. 

    Продолжающиеся страдания миллионов людей, пострадавших от конфликтов, перемещенных из родных домов, требуют принятия срочных мер, добавила она.

    Глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ дала ответ и на выступление армянских депутатов: "Азербайджанцы, действительно, вернутся на свои исторические земли, включая Ереван, можете быть в этом уверены". 

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