Бахар Мурадова: Попытки нарушения территориальной целостности стран подорвали доверие к ОБСЕ

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "Попытки изменения территориально признанных границ и нарушения территориальной целостности стран подорвали доверие к ОБСЕ". Как сообщает Report, об этом заявила глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ, вице- спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, выступая на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Хельсинки.

Она отметила, что такие попытки непрерывно наблюдаются.

Б.Мурадова призвала организацию предпринять шаги для "скорейшего урегулирования конфликтов, восстановления добрососедских отношений, основанных на уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга".

"Мы должны выйти за рамки выражения официальной поддержки для переговоров или выражения надежды на прогресс в процессе урегулирования конфликтов, и предпринять практические шаги с целью изменения неприемлемого статуса кво в конфликтных зонах. ОБСЕ и ее Парламентская ассамблея должны действовать сейчас прежде, чем это станет слишком поздно", - подчеркнула депутат.

Продолжающиеся страдания миллионов людей, пострадавших от конфликтов, перемещенных из родных домов, требуют принятия срочных мер, добавила она.

Глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ дала ответ и на выступление армянских депутатов: "Азербайджанцы, действительно, вернутся на свои исторические земли, включая Ереван, можете быть в этом уверены".