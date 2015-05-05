Бахар Мурадова: Инициатором "черного пиара" против Азербайджана является армянское лобби

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Кампания по очернению Азербайджана со стороны различных западных и международных структур обречена на провал.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова на слушаниях Комитета социальной политики парламента на тему "Гейдар Алиев и законодательство в сфере молодежной политики Азербайджана".

"Занимающиеся черным пиаром в отношении Азербайджана различные международные организации финансируются армянским лобби. Азербайджан в себе уверен. Даже если все они объединяться против нас, то это не принесет им никакого успеха", - заявила Б.Мурадова.

Она подчеркнула, что Азербайджан сегодня строит со всеми государствами, за исключением Армении, дружеские и плодотворные отношения, и готов "противодействовать любым попыткам очернения нашей страны при посильной помощи азербайджанской молодежи".

В свою очередь заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев подчеркнул, что зачастую те страны, которые сегодня выступают с критикой в адрес Азербайджана, не имеют достаточной законодательной базы по молодежной политике и не сумели выстроить доверительных отношений со своей молодежью, как это есть в Азербайджане.

"Определенные международные структуры безосновательно обвиняют Азербайджан в отсутствии демократии и наличии препятствияй, чинимых молодежи. Эти обвинения не имею под собой почвы, так как Азербайджан с самого начала создал все условия для активного участия молодежи в общественно-политических процессах в республике", - подчеркнул И.Бабаев.

Председатель комитета по социальной политике Хади Раджабли в своем выступлении в свою очередь также посетовал на предвзятое отношение некоторых западных стран к Азербайджану.

"Европейский Союз сегодня устраивает шоу вокруг проведения первых Европейских игр в Баку вместо того, чтобы решать современные мировые проблемы", - подчеркнул он.

Он выразил мнение, что такое отношение обусловлено рядом фактором. "Считаю, что некоторые завидуют, что Азербайджан сможет провести у себя спортивное мероприятие такого масштаба. Во-вторых, недоброжелателей раздражает уровень развития Азербайджана. В-третьих, думаю, что главными инициаторами этой волны выступили армянское лобби. В-четвертых, зачастую страны, которые сегодня пытаются очернить Азербайджан, привыкли заниматься давлением на различные страны под тем или иным предлогом", - отметил Х.Раджабли, напомнив, что с подобным "черным пиаром" в свое время столкнулись Россия и Китай.