    Багиров: Союз коллегий адвокатов тюркских государств может быть создан в ближайшее время

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 18:58
    В ближайшей перспективе может быть создан Союз коллегий адвокатов тюркских государств.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров на встрече с делегацией возглавляемой председателем Коллегии адвокатов турецкого города Эскишехир Барышем Гюнайдыном.

    По словам Багирова, сотрудничество между Азербайджаном и Турцией активно развивается и в юридической сфере. Он напомнил о проведенном в Анкаре саммите коллегий адвокатов тюркского мира, где была подписана декларация о намерениях, открывшая путь к более тесной интеграции между юридическими институтами стран региона.

    На встрече обсуждались вопросы укрепления профессиональных связей, обмена опытом и проведения совместных тренингов. Также было предложено установить побратимство между Сумгайытским региональным адвокатским бюро и Коллегией адвокатов Эскишехира, что станет еще одним шагом к углублению сотрудничества между юридическими сообществами двух стран.

    Türk dövlətlərinin Vəkillər Kollegiyaları Birliyi yaradıla bilər

