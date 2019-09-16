Новруз Мамедов: Азербайджано-турецкое единство способствует региональной стабильности и прогрессу

Азербайджано-турецкое единство, дружба и стратегическое союзничество вносят большой вклад в региональную стабильность и прогресс.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Новруз Мамедов на 8-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.
Н.Мамедов затронул совместное участие двух стран в крупных проектах, таких как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, Баку-Тбилиси-Карс, отметив их значимость для всего региона.
Премьер-министр отметил, что на семи предыдущих заседаниях межправкомиссии были приняты решения по многим вопросам, обеспечена их реализация. Он выразил удовлетворение уровнем взаимных инвестиций. В этой связи Новруз Мамедов особо отметил нефтехимический комплекс Petkim и НПЗ Star.
"С первых дней восстановления независимости Азербайджана Турция всегда была рядом", - сказал Новруз Мамедов, добавив, что братская страна всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.
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