 Наверх

Азербайджанец назначен вице-председателем Совета управляющих МАГАТЭ

Азербайджанец назначен вице-председателем Совета управляющих МАГАТЭ

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) избрал новым председателем посла Швеции Микаелу Кумлин Гранит.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, она будет занимать эту должность в течение года, начиная с 23 сентября.

Отметим, что ранее председателем совета управляющих была посол Иордании Лина аль-Хадид.

Вице-председателями совета управляющих стали посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов и посол Египта Омар Амер Юсеф.

Кроме того, на заседании были утверждены 11 новых государств-участников совета, который состоит из 35 членов. В него вошли Эстония, Гана, Греция, Венгрия, Кувейт, Монголия, Нигерия, Норвегия, Панама, Парагвай и Саудовская Аравия.

Совет в ближайшее время будет избирать нового генерального директора МАГАТЭ. Он должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!