Азербайджан закрыл границу с Ираном

Азербайджан закрывает границу с Ираном из-за риска распространения коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Азербайджана, принято решение закрыть государственную границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран с 29 февраля 2020 года в 16:00 в рамках ограничительного режима сроком на две недели.

Ситуация обсуждалась с соответствующими государственными органами Ирана, иранская сторона была проинформирована о данном решении.

В координации с иранской стороной будет создан коридор для выезда иранских граждан из Азербайджана и возвращения из Ирана граждан Азербайджана.