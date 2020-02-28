МИД: Азербайджан вносит свой вклад в поддержание глобальной безопасности

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"Азербайджан долгие годы вносит свой вклад в развитие и поддержку ООН. Наш народ и азербайджанские власти разделяют ценности ООН".

Как передает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на конференции в Университете ADA, приуроченной к 75-летию ООН.

По ее словам, Азербайджан сильно изменился с момента приобретения независимости, вызовы, стоящие перед страной, стали более сложными. "Азербайджан всегда был привержен принципам и Уставу ООН. Азербайджан внес свой вклад в миротворческие миссии ООН для поддержания глобальной системы безопасности и стабильности", - сказала представитель МИД.

Она напомнила, что Азербайджан также является членом Движения неприсоединения - второй по численности после ООН организации.

Л.Абдуллаева добавила, что Азербайджан сделал 27 заявлений, три коммунике и 5 резолюций за три месяца председательства в ДН.

"Азербайджан продолжает развивать мультикультурализм и толерантность", - отметила представитель азербайджанского МИД.