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МИД: Азербайджан вносит свой вклад в поддержание глобальной безопасности

Азербайджан вносит свой вклад в поддержание глобальной безопасности
© Report / Sultana Ahmadbayli

"Азербайджан долгие годы вносит свой вклад в развитие и поддержку ООН. Наш народ и азербайджанские власти разделяют ценности ООН". 

Как передает Report, об этом заявила  руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на конференции в Университете ADA, приуроченной к 75-летию ООН. 

По ее словам, Азербайджан сильно изменился с момента приобретения независимости, вызовы, стоящие перед страной, стали более сложными. "Азербайджан всегда был привержен принципам и Уставу ООН. Азербайджан внес свой вклад в миротворческие миссии ООН для поддержания глобальной системы безопасности и стабильности", - сказала представитель МИД. 

Она напомнила, что Азербайджан также является членом Движения неприсоединения - второй по численности после ООН организации. 

Л.Абдуллаева добавила, что Азербайджан сделал 27 заявлений, три коммунике и 5 резолюций за три месяца председательства в ДН. 

"Азербайджан продолжает развивать мультикультурализм и толерантность", - отметила представитель азербайджанского МИД.

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