МИД: Азербайджан вносит свой вклад в поддержание глобальной безопасности

"Азербайджан долгие годы вносит свой вклад в развитие и поддержку ООН. Наш народ и азербайджанские власти разделяют ценности ООН".
Как передает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на конференции в Университете ADA, приуроченной к 75-летию ООН.
По ее словам, Азербайджан сильно изменился с момента приобретения независимости, вызовы, стоящие перед страной, стали более сложными. "Азербайджан всегда был привержен принципам и Уставу ООН. Азербайджан внес свой вклад в миротворческие миссии ООН для поддержания глобальной системы безопасности и стабильности", - сказала представитель МИД.
Она напомнила, что Азербайджан также является членом Движения неприсоединения - второй по численности после ООН организации.
Л.Абдуллаева добавила, что Азербайджан сделал 27 заявлений, три коммунике и 5 резолюций за три месяца председательства в ДН.
"Азербайджан продолжает развивать мультикультурализм и толерантность", - отметила представитель азербайджанского МИД.