​Азербайджан сохранил свою позицию в Индексе паспортов

Henley & Partners опубликовали индекс паспортов за II квартал 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт организации, Япония удерживает первое место в Индексе паспортов. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира, что на две страны больше, чем год назад. Сингапур остается на 2-м месте с показателем 190 стран. Южная Корея и Германия занимают 3-е место (189 направлений).

Азербайджан сохранил 76-ое место в Индексе паспортов, а граждане республики могут посещать без визы 67 стран мира.



Последнее место прочно закрепилось за Афганистаном, 109-е. Граждане этой страны могут свободно посещать лишь 26 стран мира.