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Азербайджан улучшил свою позицию в Индексе паспортов

Азербайджан улучшил свою позицию в Индексе паспортов
​Азербайджан занял 76 место в Индексе паспортов за четвертый квартал 2019 года

Азербайджан занял 76 место в Индексе паспортов за четвертый квартал 2019 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в материалах Henley & Partners, составивших данный рейтинг.

Отмечается, что Азербайджан улучшил свои позиции по сравнению с прошлым отчетом, поднявшись на две строчки.

Согласно информации, граждане Азербайджана могут посещать без визы 66 стран.

Первое место в Индексе делят Япония и Сингапур, граждане которых могут посещать 190 стран. Второе - Южная Корея, Германия и Финляндия с 188 направлениями. Третье место делят Дания, Италия, Люксембург с 187 безвизовыми странами.

Наиболее успешными три месяца стали для Объединенных Арабских Эмиратов - страна поднялась на рекордные пять строчек, получив безвизовый доступ в ряд африканских стран. Сейчас ОАЭ занимают 15 место (172 направлений).

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