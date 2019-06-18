Азербайджан представит ООН отчет о развитии здравоохранения и образования

"Обнародованы темы, отраженные во втором отчете, который Азербайджан представит ООН 15 июля для достижения Целей устойчивого развития".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов.

Он сообщил, что национальные отчеты всегда готовятся на различные темы: "В этот раз темы связаны с развитием в Азербайджане здравоохранения и образования. Сегодня в Азербайджане имеются большие достижения. Обзор в связи с отчетом уже размещен на сайте ООН. В ближайшее время на сайте будет размещен и отчет".

Вице-премьер напомнил, что Азербайджан также поддерживает подготовленный ООН международный проект: "Азербайджан также приcоединился к реализации проекта. Основная цель данного проекта – значительное изменение мира до 2030 года. Полагаю, Азербайджан как стремительно развивающаяся страна будет активно участвовать в реализации данной программы".

Отметим, что отчет будет представлен 15 июля в Генштабе ООН, расположенном в Нью-Йорке.