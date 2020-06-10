Азербайджан оказал помощь Йемену

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В ответ на совместное письмо заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лококу и гендиректора Центра спасения и гуманитарной деятельности им. короля Салмана Абдуллы Аль-Рабиа в связи с происходящим в Йемене гуманитарным кризисом, по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Кабмином выделены финансовые средства в размере 25 тыс. долларов США с целью оказания Йемену гуманитарной помощи.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Указанная помощь будет доставлена посредством Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) в форме срочной гуманитарной помощи населению, пострадавшему от гуманитарного кризиса в Йемене.

Отметим, что по оценке ООН, в Йемене, переживающей самую страшную в мире гуманитарную катастрофу, в гуманитарной помощи нуждаются 24 млн человек (80% населения), 250 тысяч человек столкнулись с острым голодом. В стране с 3,3 млн вынужденных переселенцев среди населения распространены различные опасные заболевания. ООН объявила, что в течение текущего года Йемену необходимы средства в размере 2 млрд долларов США для удовлетворения гуманитарных потребностей, в том числе борьбы с пандемией COVID-19, и призвала государства-члены и международные организации оказать необходимую помощь.