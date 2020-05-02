Азербайджан направил ноту Казахстану

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Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов был приглашен заместителем министра Халафом Халафовым в Министерство иностранных дел.

Об этом Report сообщили в МИД.

В ходе встречи замминистра выразил серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны тем, что 30 апреля 2020 года в Каспийском море сотрудниками береговой охраны Пограничной службы Комитета нацбезопасности Казахстана при задержании граждан Азербайджана Г.Ибрагимова, Э.Нуриева, Э.Ахмедова и Ш.Новрузова было применено оружие, в результате чего один из них был убит, а двое ранены. Послу была вручена соответствующая нота МИД АР.

Х.Халафов отметил, что человеческая смерть вследствие применения огнестрельного оружия не соответствует механизму сотрудничества между пограничными службами двух стран, духу дружбы и братства между двумя государствами.

В то же время, заместитель министра попросил в соответствии с союзническими и стратегическими отношениями между двумя государствами провести всестороннее и объективное разбирательство по данному факту и проинформировать о результатах азербайджанскую сторону.

Посол С. Абдыкаримов, в свою очередь, выразил глубокое сожаление в связи с гибелью человека при инциденте, соболезнования близким погибшего и высказал надежду на скорейшее выздоровление раненых. Он отметил, что передаст своей стране ноту и серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны.

Далее посол отметил, что посольство окажет необходимую помощь для доставки тела умершего гражданина Азербайджана на родину.