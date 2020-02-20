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Азербайджан и Великобритания проведут диалог по внешней политике

Азербайджан и Великобритания проведут диалог по внешней политике

В этом году Великобритания и Азербайджан планируют провести диалог по внешней политике на уровне министров.

Об этом в интервью Report заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

"С нетерпением ожидаю моего визита в Баку в конце февраля, когда буду представлять премьер-министра на заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору. Позже в этом году мы также  планируем провести диалог по внешней политике на уровне министров - у нас есть важная двусторонняя повестка для обсуждения, включая торговую политику, а также региональные вопросы", - заявила Э. Николсон. 

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