Азербайджан и Украина провели политические консультации

17 июня в формате видеоконференции проведен очередной раунд политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и Украины Василия Боднара. Об этом Report cообщили в посольстве Украины в Азербайджане.

Открывая мероприятие, В.Боднар поблагодарил своего коллегу за предоставленную Азербайджаном Украине гуманитарную помощь для преодоления последствий пандемии коронавируса. Сторонами была достигнута договоренность о дальнейшей координации усилий в вопросе противодействия COVID-19.

Во время консультаций основное внимание было уделено перспективным направлениям азербайджано-украинского сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной, военно-технической сферах. Кроме того, был осуществлен обмен мнениями относительно дальнейших шагов двустороннего взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, в частности ООН, ОБСЕ, СЕ, ОЧЭС и ГУАМ.

Также обсужден широкий спектр вопросов по поддержке территориальной целостности двух государств.

Сторонами также было уделено внимание согласованию алгоритма дальнейшего сотрудничества, в том числе, на межведомственном уровне, а также обсуждены вопросы восстановления взаимных двусторонних визитов высокого уровня после завершения соответствующих карантинных ограничений.