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Азербайджан и Украина намерены укреплять межрегиональное сотрудничество - ФОТО

​Азербайджан и Украина намерены укреплять региональное сотрудничество
Посол Украины совершил рабочий визит в Нахчыванскую автономную республику

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский 1-2 июля совершил рабочий визит в Нахчыванскую автономную республику (НАР), передает Report со ссылкой на пресс-службу дипведомства.

В ходе встречи с председателем Верховного меджлиса НАР Васифом Талыбовым обсуждался широкий круг вопросов, а также дальнейшее развитие сотрудничества в различных областях, в том числе и на межрегиональном уровне. Стороны также договорились начать на паритетной основе процесс обмена группами детей для оздоровления и отдыха.

Наряду с этим украинский посол провел встречу с министром экономики Нахчывана Тапдыгом Алиевым, в ходе которой обсудили активизацию сотрудничества на региональном уровне. Азербайджанской стороне были переданы конкретные предложения украинской стороны по реализации совместных инфраструктурных и высокотехнологичных проектов. Кроме того, В.Каневский и Т.Алиев обсудили вопрос о возможности заключения соответствующих соглашений между административно-территориальными единицами Украины и Азербайджана.

После этого украинский дипломат посетил ряд предприятий и объектов туристического назначения автономной республики.

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