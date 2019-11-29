Посол Катара: С Азербайджаном обсуждаем вопрос отмены виз для граждан обеих стран

Азербайджан и Катар рассматривают вопрос отмены виз для граждан обеих стран.

Об этом Report сообщил новоназначенный посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдулла Хамад Абдулла Аль-Ханзаб.

"Сейчас мы рассматриваем данный вопрос. Как вы знаете, Азербайджан - очень привлекательное направление среди катарских туристов. И отмена визового режима будет содействовать росту количества приезжающих в Азербайджан граждан Катара", - сказал он.

Посол также отметил, что Азербайджан и Катар связывают очень тесные политико-экономические отношения.

"Мы запустили совместную комиссию, которая будет работать по коммерческим вопросам, торговле, инвестициям и др. У нас очень много общих стремлений. Наше сотрудничество будет расширяться. Я очень оптимистичен в этом вопросе. Считаю, что Азербайджан заслуживает лучшего, и что Азербайджан является лидирующей страной в регионе", - подытожил посол.