​Азербайджан и Грузия временно закрыли границы

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Грузии Георгием Гахарией.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кабмина, в целях обеспечения безопасности и защиты здоровья граждан обеих стран от эпидемии коронавируса по обоюдному согласию глав правительств было принято решение о временном закрытии государственной границы между Азербайджаном и Грузией для всех видов транспорта с 00:00 часов 14 марта 2020 года сроком на 10 дней.

При этом, в течение указанного периода будет обеспечен необходимый коридор для взаимного возвращения в свои страны граждан Азербайджана и Грузии. Также будет действовать транзитный коридор для грузоперевозок.