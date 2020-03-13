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Азербайджан и Грузия временно закрыли границы

​Азербайджан и Грузия временно закрыли границы

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Грузии Георгием Гахарией.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кабмина, в целях обеспечения безопасности и защиты здоровья граждан обеих стран от эпидемии коронавируса по обоюдному согласию глав правительств было принято решение о временном закрытии государственной границы между Азербайджаном и Грузией для всех видов транспорта с 00:00 часов 14 марта 2020 года сроком на 10 дней. 

При этом, в течение указанного периода будет обеспечен необходимый коридор для взаимного возвращения в свои страны граждан Азербайджана и Грузии. Также будет действовать транзитный коридор для грузоперевозок.

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